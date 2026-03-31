新設・延伸工事が進む成田空港の滑走路について、供用開始時期が目標としていた2029年3月末から延期される見通しとなったことが31日、関係者への取材で分かった。9割弱の用地を確保したものの、残る土地で補償額が折り合わないなど交渉が難航。インバウンド（訪日客）を中心に航空需要が高まる中、計画変更の影響は多方面に及ぶとみられる。関係者によると、新設するC滑走路（3500m）は少なくとも1年以上延期される見通し。近