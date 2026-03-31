約4年間乗っていたディフェンダーから価格1000万円を超える高級車「LEXUS GX550 “OVERTRAIL+”」に乗り換えた、中尾明慶さん。乗り始めてから半年以上が経過した愛車を、今回、最新コーティング剤「スーパーダイヤモンドプラス」でケアする様子を自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開しました。「車の汚れは心の乱れ」とその想いを率直に語り、プロの手を借りながら自らも施工に挑戦しました。【写真を見る】【 中尾明慶 】100