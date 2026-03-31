株式会社STARTO ENTERTAINMENTは2026年3月31日、同社と契約するタレント及びグループを装ったX（旧Twitter）上のなりすましアカウントに対する法的対応の続報を公式サイトで発表しました。【写真を見る】【 STARTO社 】“なりすましアカウント”法的対応を発表国内アカウント運営者を特定謝罪と削除の確約と損害の回復に必要な対応を求める同社によると、契約タレント及びグループを名乗るアカウントの中には、コンサート当日