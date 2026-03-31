インド洋とされる場所を航行する米海軍強襲揚陸艦トリポリ。写真は30日に公開された/U.S. Central Command/X/REUTERS（CNN）米国による対イラン地上作戦の可能性をめぐる臆測が高まる中、およそ1800人の海兵隊員を乗せているとみられる強襲揚陸艦トリポリがインド洋にいる。米中央軍が30日にSNSへの投稿で明らかにした。投稿された写真には29日にインド洋を航行するトリポリが写っていた。イランからどの程度の距離にいるかは示さ