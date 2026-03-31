元大関の幕内・朝乃山（32＝高砂部屋）が31日、神戸巡業に参加した。巡業は左膝を痛めて途中休場した一昨年名古屋場所前以来の参加。「色んな力士と稽古できるチャンス。もう若くないので体を温めて、体と相談しながらやっていきたい」と4月26日の埼玉県入間市まで1カ月近く続く長丁場を見定めた。幕内力士の稽古中には高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）と話し込む場面があった。春場所後、審判部長から巡業部長に就任した同