政府は３１日、他国から武力攻撃を受けた際に住民が避難できる「シェルター」の確保に向けた基本方針を閣議決定した。ミサイルが着弾した時に爆風などから身を守る「緊急一時避難施設」に関し、民間の地下街や地下駐車場などの指定を進め、２０３０年までに市区町村単位の人口カバー率１００％を目標とした。