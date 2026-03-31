“春の嵐”が列島を直撃。関東ではこのあと2026年一番の大雨になる恐れがあります。31日午後4時50分現在の神奈川・横浜市の様子を広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。みなとみらいでは強い雨、そして時折吹く風が収まりません。奥に見える施設が「ハンマーヘッド」で、この辺りは観光スポットですが、全く表に人の姿がありません。木を見ると枝を揺らしていて、ざわざわという音も聞こえるなど、今少し風が強くなってきた様