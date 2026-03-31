◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）楽天・前田健太投手（３７）が３１日、ホーム開幕戦となるソフトバンク戦に先発。広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来、日本球界では３８２８日ぶりのマウンドに上がり、４回０／３を５安打２失点で降板。５四球を与え、球数８３球を要した。勝てば同年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、日本では３８３３日ぶりの白星となる“復帰戦”。この日の仙台