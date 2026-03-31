なでしこリーグ２部のＦＣふじざくら山梨は４月４日の第４節でディオッサ出雲ＦＣとアウェーで対戦する。２９日の第３節ではホームでヴィアティン三重レディースを１−０で撃破してここまで２勝１分け無敗でリーグ２位と好調だ。３連勝で悲願の１部昇格へ向け、勢いづきたいところだ。三重戦で、決勝弾を決めたのは２７日に２０歳の誕生日を迎えたばかりの甲府市出身ＤＦ五味小暖。前半２７分、ペナルティーエリア手前で得たＦ