オリックス・森友哉捕手と森陽樹投手が３１日、母校・大阪桐蔭のセンバツ優勝を祝福した。２年時の１２年に１学年上のＤｅＮＡ・藤浪とのバッテリーで春夏連覇を達成した森友は「優勝おめでとうございます。後輩たちの活躍をとても誇りに思いますし、自分もいい刺激をもらいました。これからの活躍も期待しています」と喜んだ。２年時の２４年に春夏連続で甲子園に出場し、２５年のドラフト２位で入団した森陽は「優勝おめでと