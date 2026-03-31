スキージャンプ女子で２月のミラノ・コルティナ五輪の混合団体銅メダルメンバー高梨沙羅（クラレ）が３月３１日、今シーズンの全日程を終えて羽田空港に帰国した。疲れた表情も見せず、来季について報道陣に聞かれると「来年も続けさせていただければと思います」と現役続行を明言。４年後の３０年五輪については「４年後はちょっと遠すぎて考えられない部分もありますけど、来年１年走り抜けられるような準備をしていきたいな