岐阜市の商業施設で、マネキンが着ていた女子高校生の制服を脱がして盗んだ疑いで、44歳の男が逮捕されました。逮捕された関市の派遣社員・北川正勝容疑者(44)は、2月28日、岐阜市の商業施設で、女子高校生用のジャケットやリボンなど3点を盗んだ疑いが持たれています。当時、店は営業開始前で人はおらず、北川容疑者はマネキンが着ていた制服を脱がして持ち去ったということです。北川容疑者は容疑を認めているということ