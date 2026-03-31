◆パ・リーグ西武―オリックス（３１日・ベルーナドーム）開幕カードを１勝２敗と負け越した西武は３１日、ベルーナドームで本拠地開幕戦・オリックス戦を戦う。１番・桑原、２番・長谷川、３番・西川の並びは開幕戦から４戦連続で変わらず。４番には３試合連続で台湾統一から入団した林安可外野手が入った。先発は３月に行われたＷＢＣにも出場した隅田知一郎投手。スタメンは以下の通り。１（左）桑原２（一）長谷川３