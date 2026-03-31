【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TVオリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」が、4月9日より配信スタート。予告映像に反響が寄せられている。【写真】「外道の歌」伏せられた新キャラに考察白熱◆「外道の歌 SEASON2」伝説的コミックを実写化した窪塚と亀梨のW主演ドラマ「外道の歌」。2024年12月に配信開始されるやいなや、復讐と贖罪をテーマにしたダークな世界観と骨太なストーリー、そし