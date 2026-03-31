通貨オプションボラティリティードル関連に需要、ユーロドル１週間８．６％前後 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.098.586.959.11 1MO9.787.528.188.45 3MO9.657.178.438.20 6MO9.667.108.688.20 9MO9.677.168.788.27 1YR9.597.248.848.30 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.1611.959.18 1MO9.1411.308