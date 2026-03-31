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欧州株堅調、原油急騰の動きは一服 東京時間17:17現在 英ＦＴＳＥ100 10206.55（+78.59+0.79%） 独ＤＡＸ22740.20（+177.32+0.79%） 仏ＣＡＣ40 7820.57（+48.12+0.62%） スイスＳＭＩ 12806.67（+138.00+1.10%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:17現在 ダウ平均先物JUN 26月限45965.00（+500.00+1.10%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6455.00（+66.7