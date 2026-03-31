俳優の木村拓哉のYouTubeチャンネルに、お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が出演。“親友”と呼び合う2人が、吉祥寺のスワンボートやグルメ、古着屋を楽しむ姿が公開され、息のあった掛け合いを見せている。【動画】木村拓哉＆太田光が吉祥寺で古着ショッピングお宝デニム発見で「俺はジェームス・ディーンなのかな」第1弾動画で井の頭公園のスワンボートに乗った木村と太田は、第2弾動画でまずはたい焼き店「天音（あまね）」