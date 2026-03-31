◇プロ野球 セ・リーグ 中日-巨人(31日、バンテリンドーム)巨人のスタメンが発表されました。直近の29日・阪神戦からメンバーは変わらず。打順は坂本勇人選手が6番に入り、中山礼都選手が7番に下がりました。先発は新外国人のウィットリー投手が来日初登板。17日のヤクルト戦は3回2/3を無失点で勝利投手となってオープン戦を締めくくると、24日の西武2軍戦でも4回無失点と好投。いい流れを持ってNPBデビュー戦へ臨みます。▽対する