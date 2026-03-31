2026年3月31日をもってJAXA（宇宙航空研究開発機構）を退職する古川聡宇宙飛行士は、退職前日の3月30日に東京都内で記者会見を開きました。27年間にわたる宇宙飛行士としての歩みを振り返りつつ、退職に至った経経緯や今後の活動への抱負を語っています。【▲ JAXAを退職する古川聡さん。JAXAの記者会見公式ライブ配信から引用（Credit: JAXA）】古川聡宇宙飛行士のこれまでの歩み1964年に神奈川県で生まれた古川さんは、向井千秋