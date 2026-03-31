◇第98回選抜高等学校野球大会 決勝(31日、甲子園球場)大阪桐蔭(大阪)が智弁学園(奈良)を7-3で下し、5度目の大会制覇を成し遂げました。先発の川本晴大投手(2年)は9回150球を投げ、6安打、3四球、3失点も15奪三振の力投。チームを全国の頂点へと導きました。試合後、川本投手は自身の投球について「試合の途中、点を取られる場面もあったが、そこで粘れて、いいピッチングができた」と振り返り、要所での粘りを好投の要因として挙