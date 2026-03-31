お笑いコンビ・「ザ・ぼんち」のぼんちおさむ（73）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。自宅での“晩酌ショット”が反響を呼んでいる。おさむは「美味しく家ごはん」と書き出し、ビールジョッキを手にした写真をアップ。「ビールと餃子は最強です」とし、ハッシュタグで「家ごはん」「晩酌」 と添えた。この投稿にフォロワーからは「うわぁ自宅居酒屋」「自宅が居酒屋店と化していますね」「美味しそうですね〜」