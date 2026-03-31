スペースXは日本時間2026年3月30日、「ファルコン9」ロケットによるライドシェア打ち上げミッション「Transporter-16（トランスポーター16）」を実施しました。ファルコン9には小型衛星や軌道間輸送機など計119のペイロードが搭載されており、同社はミッション後のSNS投稿で、予定されていたペイロードの分離シーケンスがすべて完了したと報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：ファルコン9（Trans