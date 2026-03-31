赤色灯31日午前10時20分ごろ、宮崎県木城町の県道で、横断歩道を渡っていた同町の小学生男児が軽乗用車にはねられた。男児は意識がある状態で病院に搬送されたという。県警高鍋署は、道交法違反（横断歩行者妨害）の疑いで、介護福祉士の71歳女性＝同県川南町＝を現行犯逮捕した。署によると、現場の横断歩道に信号はなかった。詳しい状況を調べている。