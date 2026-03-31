記者会見する秋田県労連の高野智子議長（中央）ら＝31日午後、秋田県庁秋田県で31日、2025年度の最低賃金改定額（時給1031円）が適用された。全都道府県で最後の適用で、例年の10月に比べて半年遅く、秋田県労連は「賃金が前年度のまま据え置かれ、労働者に大きな不利益を生じさせる」として、26年度は早期に適用するよう求めた。秋田の審議会は25年度改定で時給951円から80円引き上げ、全国最下位を脱した。大幅な引き上げへ