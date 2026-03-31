島根県・竹島＝2012年8月（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国政府は31日、島根県・竹島（韓国名・独島）へのアクセス強化を柱とする「第5次独島持続可能利用基本計画」（2026〜30年）を決定した。船舶の接岸施設や島内通路の定期的な補修、観光客の利便性向上も進め、管理体制を強める。計画では、竹島に隣接する韓国東部・鬱陵島で建設中の空港の完成を見据え、同島と竹島のアクセス向上を図る。空港は27年までの完成を目指して