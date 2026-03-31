私立のオンライン大学「ZEN大」（本部・神奈川県逗子市）は31日、数学の難問「ABC予想」を証明したとする京都大数理解析研究所の望月新一教授の理論が正しいかどうか、数学の証明支援ソフト「Lean（リーン）」を使って検証するプロジェクトを開始したと発表した。オランダやカナダの大学と共同で取り組む。今年7月に中間報告を行う。望月氏の論文は2021年に同研究所が編集する国際専門誌に掲載されたが、現在でも理論の正しさ