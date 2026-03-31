「ラルフローレン表参道」のオープン２０周年を祝うセプションパーティーが３０日、開催され、中条あやみ、鈴木保奈美、滝川クリステル、長谷川潤ら豪華ゲストが華やかに来場した。その中には、松田翔太の姿も。近年、テレビや映画などのメディアからは遠ざかっており、自身のＳＮＳでは、スキーや車、バイクなどの写真が投稿されている。ＳＮＳには「お招きいただきありがとうございます」などと英語で記し、キャメルブ