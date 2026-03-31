ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが開業25周年を迎え、3月31日、スペシャルセレモニーが行われました。開業25周年を迎えたUSJでは特別なセレモニーが行われ、ミニオンやエルモなど人気キャラクターたちが、訪れた客らと記念すべき日を祝いました。合同会社ユー・エス・ジェイの村山卓社長：「25周年の日を迎えられたのも、ゲストの皆さま一人一人のサポートのおかげだと考えております。