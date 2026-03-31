仙台89ERSは3月31日、阿部真冴橙が仙台U18での活動を終えたことに伴い、ユース育成特別枠選手としての活動を終了し、4月1日から6月30日までの期間、特別指定選手として引き続き活動を続けることを発表した。 現在18歳の阿部は宮城県出身で181センチ74キロのポイントガード兼シューティングガード。これまでに仙台U15、U18チームでプレーし、2023年から3シーズンにわたりユӦ