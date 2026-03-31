西武ホールディングスは３１日の取引終了後、子会社の西武不動産がイーグランドに対し、完全子会社化を目的として１株４８５８円でＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。中古住宅再生事業を展開するイーグランドを傘下に収めた後は、西武ＨＤグループの資金調達力を活用し、同事業の拡大を図る。 買付予定数の下限は４１０万５２００株で、上限は設定しない。買付期間は４月１日から５