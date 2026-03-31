桜井製作所がこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を２０万株（自己株式を除く発行済み株数の６．０２％）、または１億円としており、取得期間は４月１日から９月３０日まで。資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することが目的という。 出所：MINKABU PRESS