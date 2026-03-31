今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、３月日銀短観などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円２０～１６０円２０銭。 相場はイラン情勢を注視する展開が続いているが、ドル円は１６０円を超えた水準では政府・日銀による為替介入も警戒され、上値は重い状態となっている。こうしたなか、日米の経済指標が関心を集めそうだ。今晩は米２月ＪＯＬＴＳ求人件数や米３月消費者信頼感指数が発表さ