Jリーグは31日、テレビ放送の追加を発表した。J1百年構想リーグWEST第10節の京都サンガF.C.vsファジアーノ岡山が『DAZN』に加えて『KBS京都(録)』、J1百年構想リーグWEST第17節のV・ファーレン長崎vsヴィッセル神戸が『DAZN』に加えて『長崎国際テレビ』で放送される。また、J2・J3百年構想リーグでは以下の5試合が『DAZN』に加え、テレビ放送が追加されている。・EAST-A第12節仙台vs山形『NHK山形』・EAST-A第12節栃木Cvs栃