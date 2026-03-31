デジタル庁は、3月27日から、「マイナポータル」での基本情報の自動変更（住所変更ワンストップサービスなど）の手続きが「iPhoneのマイナンバーカード」で行えるようになったと発表した。これにより、マイナポータルの運転免許に関するすべてのサービスを、「iPhoneのマイナンバーカード」のみで利用できるようになる。●「iPhoneのマイナンバーカード」で利用できる手続きが拡大対象手続きの利用に当たっては、運転免許証と