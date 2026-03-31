【その他の画像・動画等を元記事で観る】 鈴木えみが出演し、ケツメイシの春の名曲「さくら」を使用した、マクドナルド“ベーコンポテトパイ”の新TVCMが4月7日より放映開始となる。 ■リリースから21年経ったケツメイシの名曲「さくら」 マクドナルドでは、4月8日から期間限定で、人気メニュー“ベーコンポテトパイ”を全国の店舗にて販売。新TVCMでは、モデルの鈴木えみを初めて起用。さらに、リリ&#