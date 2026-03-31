京都府長岡京市で住宅火災があり現在も消火活動が続いています。 京都府長岡京市の火災現場映像には白い煙が上がっていているのが確認できます。 午後3時前、長岡京市緑が丘の近くに住む人から、119番通報がありました。 警察などによりますと火元は木造２階建ての住宅とみられていて現在も、消火活動が続いています。 火元の住宅の男性がやけどを負って治療を受けているということです。 火は北側の住宅にも延焼