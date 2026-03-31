女優の足立梨花(33)が31日、自身のインスタグラムを更新。念願のジュエリーを購入したことを明かした。足立は「ようやく念願のネックレス」と書き出し、高級アクセサリーブランド「ヴァン クリーフ＆アーペル」のネックレスを購入したことを報告。耳には同ブランドのピアスが輝いており、「昔からヴァンクリのピアスつけたくてマネージャーに交渉してピアスの穴をあけた思い出次こそは必ずネックレス！って思ってた」と憧