中部電力浜岡原発＝1月、静岡県御前崎市中部電力は31日に原子力規制委員会に提出した報告書で、浜岡原発（静岡県）の耐震設計に関わる不正なデータ操作は遅くとも2012年ごろに始まったと明らかにした。18年以降には、社内で不正を問題視する指摘が繰り返しあったとしている。林欣吾社長は名古屋市の本店で記者会見し、再発防止に向けた組織改革に「不退転の覚悟を持って全力で取り組む」と述べた。規制委は今年1月、中部電に原