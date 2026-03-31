サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードに所属するMF久保建英（24）が30日、左太腿裏負傷からの復帰を目指す中で初めてフルメニューを消化したと地元紙ディアリオ・バスコが報じた。久保は1月18日のバルセロナ戦で患部を負傷。長期離脱を乗り越えて今月23日からチーム練習に復帰し、4月4日のレバンテ戦での戦列復帰が期待されている。同紙は「日本代表はついに完全に合流し、たとえ数分だとしても土曜日（4日）に復帰する