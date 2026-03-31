きょうは3月31日、年度末。いろいろな制度やサービスが変わります。携帯電話ではいわゆる「ガラケー」に代表される「3G回線サービス」がきょうで終わりです。壁一面を埋め尽くすのは懐かしの「ガラケー」。折りたたみ式やアンテナを伸ばすものなど、その数はなんと、およそ8000台です。こちらの電器店では、ガラケーを販売し始めた25年前から処分するガラケーを展示。わたでん渡邉政直 社長「今の若い人はデビューからスマ