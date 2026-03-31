第９８回選抜高校野球大会の第１１日（３１日）の決勝戦で智弁学園（奈良）は大阪桐蔭の前に３―７と敗れ、１０年ぶりの頂点はならなかった。絶対エースの左腕・杉本（３年）がつかまった。６回まで３失点と粘ったが、味方が逢坂（２年）の一発で同点に追いついた直後の７回、無死満塁のピンチを招くと痛恨の押し出し死球、送球間にも１点を失い、さらに６番・黒川（３年）に変化球を左前に弾かれて２者生還。エースの顔がゆが