Jackery Japanは、大容量かつコンパクトさが特徴の「Jackery ポータブル電源 1500 New」より、新色「サンドゴールド」を2026年3月26日（木）よりJackery公式オンラインショップにて発売しました。 「Jackery ポータブル電源 1500 New」（サンドゴールド） 発売を記念し、最大48％OFFの特別キャンペーンを開催しています。 記事のポイント 災害時の予備電源としてだけでなく、屋外でのレジャーやアウトドアでも活用で