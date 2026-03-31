現地時間3月4日深夜にアルコールや薬物の影響下による運転の容疑で逮捕されたブリトニー・スピアーズが、逮捕後初めてインスタグラムを更新。息子たちと写る写真を公開した。【写真】ブリトニー・スピアーズ＆サム・アスガリ、幸せいっぱいのウエディング写真ブリトニーは現地時間3月27日の投稿で、元夫ケビン・フェダーラインとの間にもうけた19歳の息子、ジェイデンと鏡に向かい、楽しそうにふざけ合う様子を収めた映像を公