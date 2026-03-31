Googleの最新バージョン「Android 17 Beta 3」に新機能「Priority Charging（優先充電）」が隠されていることが明らかとなりました。一見シンプルな追加機能のように思えますが、日常生活をより便利にする可能性を秘めています。 ↑急いで充電したいときに役立つ機能が開発中（画像提供／Amanz／Unsplash）。 Android Authorityが発見したコードによると、優先充電は時間が限られており、できる限り素早くスマートフォンを充