◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・東京ドーム）巨人の大勢投手（２６）が１軍に合流し、出場選手登録された。今日から中日３連戦が行われるバンテリンドームに入り、試合前練習に参加。「心も体もいい感じ。状態としてはいいと思うので、いいシーズンになるようにしっかりスタートを切りたいなと思います」と意気込んだ。昨季最優秀中継ぎのタイトルを手にした右腕。ＷＢＣ出場の影響を考慮され、開幕１軍メンバーか