◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（３１日・京セラＤ）開幕２カード目の阪神―ＤｅＮＡ戦のスタメンが発表された。阪神は才木浩人投手が先発。元阪神のデュプランティエと投げ合う。クリーンアップには森下翔太外野手、佐藤輝明内野手、大山悠輔内野手の不動のドラ１トリオが並んだ。巨人との開幕カード３戦目（２９日）に決勝タイムリーを放った木浪聖也内野手が「７番・遊撃」で出場。高寺望夢内野手も「６番・左翼」で