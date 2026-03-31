フィギュアスケート女子で２４年世界選手権代表の吉田陽菜（はな、木下アカデミー）が３１日、自身のＳＮＳで現役引退を表明した。インスタグラムを更新し「私、吉田陽菜は、今シーズンで、競技生活を卒業することをご報告いたします」とつづった。愛知出身の２０歳で、２０１７年全日本ノービス選手権大会ノービスＡ優勝。２０年に全日本ジュニア２位、シニアでは大技のトリプルアクセルを武器に、２３年にグランプリ（ＧＰ）