Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは３１日、Ｊ１水戸からＦＷ久保 征一郎（２４）が期限付き移籍加入すると発表した。期間は４月１日から６月３０日まで。久保は２００１年６月２２日、鹿児島県出身。法大を経て水戸入りした１８６センチ、７９キロのストライカー。通算出場記録はＪ１で２試合、Ｊ２で４９試合９得点、Ｊ３で２２試合２得点、カップ戦１試合。久保はクラブを通じて以下のようにコメントした。藤枝MYFCのファン・サポータ