阪神の新外国人・イーストン・ルーカス投手が、４月１日のＤｅＮＡ戦（京セラＤ）に先発する。開幕前の最終登板だった２５日のファーム・リーグ西地区のオリックス戦では３回２／３を６安打４失点と打ち込まれたが「決して感じとしては悪くない。開幕前にある程度球数を投げられたことはよかった。球威、球速の精度と質を高めていきたい」と７７球を投げたことに前向きだった。開幕３試合は映像で観戦し「いいピッチャーがそ