トップス1枚では心もとない春は、軽めのアウター選びもおしゃれの醍醐味のひとつ。とはいえ、防寒重視だった冬に比べて選択肢が広い分「春の羽織りはどれを着よう？」と迷子になってしまう大人女性も多いのでは。そこで今回は、大人におすすめの春アウターを【グローバルワーク】から編集部がセレクト。今の自分がビビッとときめく1着を探してみて。 すっきり見えにこだわった端正なダブルジャケット